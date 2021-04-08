Bilgisayar Teknik Servisçisi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu ile bakım ve arıza giderme işlemlerini yapan ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kuran nitelikli kişidir.

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni Maaşları

Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 4.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bilgisayar Teknik Servisçisi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Bilgisayar Teknik Servisçisi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni Ne İş Yapar?

Bilgisayar Teknik Servisçi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Önceden tasarlanmış bir otomasyon sistemini kurarak tümüyle çalışır hale getirir ve bakım onarımını gerçekleştirmek,

b) Bilgisayar ortamlarının bakımını gerçekleştirir; varsa arızaları tespit ederek onarımını yapmak,

c) Donanım birimlerini sisteme tanıtarak en verimli şekilde çalışmasını sağlamak,

d) Donanım birimlerinin birbirleriyle çakışmadan verimli çalışması için en uygun donanımı seçmek,

e) Sistemlerin güncelleştirilmesinde gerekli olan birimlerin (bellek, sabit disk, diğer kartlar) seçimini yaparak sisteme monte eder ve çalışır hale getirilmesini sağlamak,

f) Bilgi işlem merkezlerinde gerekli donanımın kurulumunu gerçekleştirir ve ağ güvenliğinin sağlanması için kurulum esnasında gerekli önlemleri almak,

g) İnternet bağlantısı ve ayarlarını gerçekleştirmek,

h) Bilgisayar ve çevre birimlerini (yazıcılar vb.) network ortamında çalıştırıp paylaşımı gerçekleştirmek,

i) Ölçü aletleri grubuna giren birçok cihazı kullanır ve temel arızalarını gidermek,

j) İşletim sistemlerini kurup çalıştırmak,

k) Yazıcıların toner, kartuş ve şeritlerini değiştirmek,

l) Devre tasarımı yapar ve gerçekleştirmek,

m) İhtiyaç olduğunda bilgisayar ile kontrol edilebilen projeler geliştirerek testini gerçekleştirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bilgisayar Teknik Servisçisi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Bilgi Ve İletişim Teknisyenleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleridir.

Bilgisayar Teknik Servisçisi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bilgisayar Teknik Servisçisi, Bilgisayar Donanım Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3512.08 olarak belirlenmiştir

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