Bilim dünyası şokta! Deprem sonrası dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfedildi!

Bilim adamları depremlerden sonra yaşanan sismik dalga hareketlerini ölçerek dünyanın merkezinde yeni bir katman daha olabileceğini iddia etti. Yer kabuğuna inildikçe 4 katman yerine 5 katman olabileceğini ileri süren bilim adamları 600 kilometre derinliğinde metal bir çekirdek olabileceğini iler sürdü.

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Bilim dünyası şokta! Deprem sonrası dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfedildi!

Nature Communications adlı dergide yayınlanan araştırmada, Dünya'nın bin 600 kilometre derinliğinde 644 kilometrelik bir çapta demir-nikel karışımı bir metalik çekirdek bulunduğu yönündeki savın ağırlık kazandığını belirtti.

Deprem sonrası bilim adamları dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfetti!

DÜNYANIN 4 DEĞİL 5 KATMANI OLDUĞU KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar deprem sırasında sismik dalgaların katmanlardan nasıl yansıdığını gözlemlemiş, Dünya'nın sanıldığının aksine dört değil beş katmandan oluştuğunu ileri sürmüşlerdir. Su katmanı, yer kabuğu (Litosfer), magma katmanı (Pirosfer) ve çekirdek katmanının (Barisfer) içinde katı ve metalden gizli bir iç çekirdek yattığı sonucuna ulaştı. Avustralya Ulusal Üniversitesi Yer Bilimleri Araştırma Okulu'nda çalışmanın yazarlarından Sismolog Dr. Thanh-Son Phạm yayınladığı mesajda, "Bu çalışmada, ilk kez, güçlü depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların dünyanın bir tarafından diğerine sekme gibi beş kata kadar gidip geldiğine dair gözlemleri rapor ediyoruz" dedi.

Deprem sonrası bilim adamları dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfetti!

DEMİR-NİKEL ALAŞIMLI BİR ÇEKİRDEK

Bu katmanın bugüne kadar tespit edilememesini ise Sismolog Pham, bir üst katmanla çok benzemesine bağlıyor. Sismolog metal olduğunu düşündükleri çekirdeğin kabuğunda oldukça fazla miktarda demir-nikel alaşımı bulunduğunu ekledi.

Deprem sonrası bilim adamları dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfetti!

SİSMİK DALGALAR SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

Araştırmacılar ayrıca kullandıkları titreşim dalgalarının bu yeni çekirdeğin 'anizotropik' bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini de belirtiyor. Anizotropiyi açıklamak için bir odun parçasını örnek veren bilim insanları, parçayı damarları yönünde vurarak kolayca kırmakla damarlara dik yönde vurarak kırmaktan daha kolay olması olarak açıklıyor. Bu yapı sayesinde araştırmacılar sismik dalgaların farklı yönlerde ne kadar hızlı ilerlediğine bakarak en içteki çekirdeğin bu dalgaların hızını, üzerindeki katmandan, farklı şekilde değiştirdiğini gözlemledi. Bu yapı ile katmanın tespit edilebilmesi sağlandı.

Deprem sonrası bilim adamları dünyanın merkezinde bir iç çekirdek daha keşfetti!

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