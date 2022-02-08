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  3. Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!

Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!

İngiltere'de yapılan araştırmalar sonucu, maskenizin üzerine külotlu çorap geçirirseniz, tıbbi materyalden aldığınız yararın daha fazlasını alabileceğiniz ortaya çıktı.

Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ve varyantlarından maske ile sakınmaya çalışan insanlara, Cambridge Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanlarından kötü haber geldi. Maskenin bulaşıcılığı daha da çok arttırdığını tespit eden bilim insanları, araştırmaları sonucu külotlu çorabın koruyuculuğunun, maskeden daha etkin olduğunu bildirdi.

Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!

MASKE DEĞİL, KÜLOTLU ÇORAP

Tüm dünyayı şaşkına çeviren açıklamada, "Bir maskenin üzerine külotlu çorap yerleştirmek, maskenin uyum ve filtreleme özelliklerini iyileştiriyor, Cambridge Üniversitesi'nden yüz maskelerinin etkinliğini artırmak için 'hack'ler üzerine bir araştırma buldu. Bir sonraki göreve dahil edilecek bir şey." ifadeleri kullanıldı.

Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!

Ancak külotlu çorabı maskeyle birlikte takmanın, toplum tarafından komik ve garip karşılanacağını da göz önünde bulunduran bilim insanları, bu yöntemin yaygın bir şekilde kabullenilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğunu aktardılar.

Bilim insanları açıkladı! Külotlu çorabın koruyuculuğu maskeden daha yüksek!

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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