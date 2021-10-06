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  3. Bilim insanları nedenlerini ve tedavisini açıkladı! İşte 'Kovid parmağı sendromu!

Bilim insanları nedenlerini ve tedavisini açıkladı! İşte 'Kovid parmağı sendromu!

Paris Üniversitesi tarafından sürdürülen araştırma, son zamanlarda koronavirüs vakalarında sık görülen 'Kovid parmağı sendromu'nun nedenlerini ve tedavi yöntemlerini duyurdu.

Bilim insanları nedenlerini ve tedavisini açıkladı! İşte 'Kovid parmağı sendromu!

İngiltere'nin saygın tıp dergilerinden British Journal of Dermatology'de koronavirüs hastalarının ayak parmaklarında kızarıklık, morluk ve şişlik oluşması ile ilgili bir araştırma gerçekleştirerek el ve ayak parmaklarında görülen 'kovid parmağı sendromu'nun özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görüldüğünü belirtti.

Çalışmada, Kovid parmağı görülen 50 vaka ile benzer lezyonları olan ancak Kovid-19’la ilişkili olmayan 13 hasta karşılaştırıldı.

Araştırma sonucunda, Kovid parmağı sendromunun bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı saldırı moduna geçtiği belirlendi.

 

 

AŞILANMIŞ KİŞİLERDE DAHA NADİR GÖRÜLÜYOR

Dr. Ivan Bristow, çok uzun süre soğukta kalan veya dolaşımı zayıf olan kişilerde görülen soğuk algınlığı lezyonlarına benzer şekilde görülebilmekte olduğunu açıkladı. 'Kovid parmağı' genellikle kendi kendine iyileşebilirken, bazı vakaların ise kremlere ihtiyacı olacağı belirtildi.

Danışman dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Dr. Veronique Bataille ise, "Tedavi, döküntünün semptomlarına ve şiddetine bağlı olarak değişir. Genellikle kendi kendine çözülür, ancak haftalarca sürebilir ve akut enfeksiyondan sonra veya daha önce asemptomatik bireylerde de ortaya çıkabilir" dedi. Bataille, aşılanmış kişilerde Kovid parmağının daha nadir görüldüğünün altını çizdi.

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