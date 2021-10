Bilim insanları nedenlerini ve tedavisini açıkladı! İşte 'Kovid parmağı sendromu!

İngiltere'nin saygın tıp dergilerinden British Journal of Dermatology'de koronavirüs hastalarının ayak parmaklarında kızarıklık, morluk ve şişlik oluşması ile ilgili bir araştırma gerçekleştirerek el ve ayak parmaklarında görülen 'kovid parmağı sendromu'nun özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görüldüğünü belirtti.

Çalışmada, Kovid parmağı görülen 50 vaka ile benzer lezyonları olan ancak Kovid-19’la ilişkili olmayan 13 hasta karşılaştırıldı.

Araştırma sonucunda, Kovid parmağı sendromunun bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı saldırı moduna geçtiği belirlendi.

‘Covid toe’ may be side-effect of immune response, says study https://t.co/qraQ7YCLbW