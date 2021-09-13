Bilim insanlarından flaş koronavirüs uyarısı! En yaygın semptomlar değişti! Bu 5 semptomu yaşıyorsanız dikkat edin! Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken İngiltere'de bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucunda virüsün toplumdaki en yaygın semptomlarının değiştiğini açıkladı. Yetkililer aşı olan veya olmayan insanların bu durum karşısında tedbiri elden bırakmamasını söyledi. İşte değişen o 5 semptom...

1 10 Dünyanın ilk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs ile mücadelesine son sürat devam ediyor. 225 milyondan fazla kişiye bulaşan virüs yaklaşık 5 milyon cana mal oldu.

