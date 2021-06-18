Bilim insanlarından yarasalar üzerinde yeni araştırma: Vücut yapıları virüsler için ideal bir yaşam ortamı
Bilim insanlarından yarasalar üzerinde yeni araştırma: Vücut yapıları virüsler için ideal bir yaşam ortamı
Pandemi sürecinde koronavirüsün nasıl ortaya çıktığı sorusuna yanıt arayan bilim insanları pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yarasalar üzerinde araştırmalar yapılıyor. İsviçre'de ülke genelindeki yarasalar üzerinde yapılan çalışma 39 farklı viral virüsün varlığını ortaya koydu.