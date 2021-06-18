Bilim insanlarından yarasalar üzerinde yeni araştırma: Vücut yapıları virüsler için ideal bir yaşam ortamı Pandemi sürecinde koronavirüsün nasıl ortaya çıktığı sorusuna yanıt arayan bilim insanları pek çok çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda yarasalar üzerinde araştırmalar yapılıyor. İsviçre'de ülke genelindeki yarasalar üzerinde yapılan çalışma 39 farklı viral virüsün varlığını ortaya koydu.

1 13 Koronavirüs ile ilgili yürütülen araştırmalarda yarasalar üzerinde pek çok çalışma yapıldı. Virüsün yaralar tarafından insana bulaştığı iddiaları bilim insanlarını harekete geçirdi. Bu kapsamda bir araştırmada İsviçre'de yapıldı. Ülke genelindeki yarasaların incelendiği çalışmada, 39 farklı viral aileden virüs tespit edildi.