Didem Arslan ateş püskürdü! Gündüz kuşağındaki rakiplerine "Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar" diyerek seslendi! "Hodri meydan, ya herro ya merro!"Pişmaniye İmalat Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 ve Maaşları İş İlanlarıBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek'ten Omicron uyarısı! Yapılması gerekenleri tek tek yazdı, uyardıMobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıBaşakşehir ile şampiyonluğa uzanan Okan Buruk yeniden lige dönüyor!ATV Müge Anlı canlı izle bugün 15 Aralık 2021 Çarşamba| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeAleyna Tilki'nin gizemli erkek arkadaşı kim? Görüntü almaya çalışan gazetecilere tehditler savurdu!Tabaka Ofset Baskı Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıMüge Anlı'daki Meliha Özsu cinayeti olayı ne 2021? Meliha Özsu'nun ölümünde babasının parmağı var mı 2021?İşçi ve işveren, asgari ücret için uzlaştı! SGK primi düşecek, işçinin cebine 250 TL fazla girecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Açıklama yapılacak saat belirlendi!

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Açıklama yapılacak saat belirlendi!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, bugün saat 17:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Açıklama yapılacak saat belirlendi!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, saat 17:30'da  video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 42 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

OMİCRON VARYANTINA İLİŞKİN KONULAR GÜNDEME GELEBİLİR

Geçtiğimiz haftalarda henüz 12 ülkede görülen Omicron varyantı, 15 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 77 ülkede görülmeye başladı. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel risk çok yüksek" olarak uyardığı, uzmanlarınsa "en tehlikeli varyant türü" olarak tanımladığı Omicron, içerisinde 32 farklı mutasyon barındırması sebebiyle bulaşıcılığını ve etkisini insan üzerinde arttırıyor. Son olarak; Dünya Sağlık Örgütü, Omicron varyantına ilişkin "Omicron görülmemiş bir hızda yayılıyor" ifadelerine yer verdi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT