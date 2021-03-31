Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanıyor: Gündemde artan vaka sayıları var!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de videokonferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantının ardından Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ VAKA SAYILARI

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, pozitif vaka sayılarındaki artışla birlikte mustasyonlu virüste son durum, illere göre alınan bölgesel tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının da görüşülmesi bekleniyor.

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 30 Mart Salı gününün koronavirüs tablosuna göre, 235 bin 298 koronavirüs testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, 155 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1376 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

200 BARAJINI AŞAN İLLER

Aynı zamanda açıklanan haftalık vaka sayılarında en fazla artış 150,5 ile İstanbul'da görülürken 28 kentimizin 200 barajını aştığı görüldü.

Bakanlığın açıkladığı güncel verilere göre pozitif vaka sayılarında 200 barajını aşan iller:

Aksaray, Amasya, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Yalova.