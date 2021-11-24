Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak: 5-11 yaş arası çocuklara aşı yapılacak mı?

Türkiye'de koronavirüs salgının yönetilmesine aldığı tavsiye kararları ile destek veren Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanacak. Video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak olan toplantı saat 17.30'da başlayacak.

YERLİ AŞI VE SALGINDAKİ SON DURUM

Toplantıda salgınındaki vaka ve can kaybı, yoğun bakımların doluluk oranları ve alınması gereken tedbirlerin yanı sıra faz 3 çalışmaları süren yerli aşı TURKOVAC'ın son durumu görüşülecek.

ÇOCUKLARA AŞI YAPILACAK MI?

Öte yandan toplantıda İsrail'de ve birçok ülkede başlayan 5-11 yaş arası çocukların aşılanması ve aşılamanın artırılmasına yönelik adımlar masaya yatırılacak.

ARALIK AYINDA TEDBİR GELİR Mİ?

Avrupa'da vaka sayılarında yaşanan artışın Türkiye'de de Aralık ayında artması beklenirken bu kapsamda alınması düşünülen tedbirler masaya yatırılacak. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kapanma tedbirini düşünmediklerini dile getirse de düşünülen tedbirlerin aşı ve PCR testi zorunluluğu olduğu öne sürülüyor.

KORONAVİRÜS İLAÇLARI

Öte yandan koronavirüse karşı geliştirilen Molnupiravir ve Pfizer tarafından geliştirilen ilaç da toplantıda konuşulacak.