Bilim Kurulu toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Toplantıda salgındaki artan vaka sayısı, alınması düşünülen tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor. Toplantı sonrası da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da kameraların karşısına geçerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

BİLİM KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanması bekleniyor. Toplantı sonrası da açıklanan kararlar Bakan Fahrettin Koca tarafından duyurulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağının gündemlerinde olmadığını belirtmişti ancak, toplantı sonrası farklı bir karar da çıkabilir.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, dün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.