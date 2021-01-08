Bilim Kurulu toplantısı sona erdi: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağız. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir." diyerek aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

"mrnA AŞISI İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI"

Koca, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız. mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaptık. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı."

Teslim alınan aşılar için güvenlik testlerinin devam ettiğini belirten Koca, "Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir."

"VATANDAŞLARIMIZ HİÇBİR ÜCRET ÖDEMEKSİZİN AŞI YAPTIRACAKLAR"

Lojistik planlamasının, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastaneleri de kapsayacak şekilde yapıldığını aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Vatandaşlarımız, kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır."