Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: "Hastalığı atlatanlara tek aşı uygulaması hatırlatma dozu oluyor"

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmaları hız kazanırken, geçtiğimiz günlerde hastalığı atlatanların tek doz aşı olması kararlaştırıldı ve alınan bu kararla ikinci randevular iptal edildi. Tek doz aşı uygulaması, bazı kişilerin akıllarında soru işaretlerine neden olurken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan merak edilen noktalara açıklık getirdi.

LİTERATÜRDEKİ BİLGİLER IŞIĞINDA ALINDI

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararla, koronavirüsü geçirenlerin tek doz aşı olmasına karar verildi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sema Turan, tek doz aşı uygulamasının, literatürdeki bilgiler ışığında alınan bir karar olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sema Turan, dünyada hastalığı geçirmiş kişilerde 6 ay sonra antikor seviyelerindeki düşüş yaşandığını ifade ederek buna bağlı olarak koruyucu olsun diye 6 ay sonra aşı uygulandığını sözlerine ekledi.

"ANTİKOR FİLTRELERİ BAŞARILI OLURSA TEK DOZDA KALMAK MÜMKÜN"

Hastalığı atlatanların aşılama süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Turan, "Bu nedenle biz de bu grup bireylerde 6'ncı ayını geçirdikten sonra hastalığa karşı koruyucu olsun diye tek doz aşı uygulamasını yapma kararı aldık. Bu karara istinaden de takip bu bireylerde devam ediyor. Eğer bu uygulama antikor filtrelerinde başarı olur ise tek dozda kalmak bu grup hastalarda mümkün olabilir. Sonuçta hastalığı geçirenlerin virüse karşı bir hafızaları var. Yani vücudun geçirdiği hastalıklara bağlı bir vücutta bir bağışıklık olduğu için bu bireylerde tek doz aşının yeterli olacağı ile ilgili şu an elimizde bulunan literatürdeki bilgiler ışığında alınmış bir karar bu" diye konuştu.

"BUNU 3 AYA ÇEKEN ÜLKELER VAR"

Prof. Dr. Turan, hastalığı atlatanlara bir nevi hatırlatma dozu yapıldığını ifade ederek, "Hastalığı geçirenlerde 6'ncı ayından sonra hatta virüsteki varyasyonlar nedeniyle bunu 3 aya çeken ülkeler de bulunmakta; o yüzden de bir hatırlatma dozu aşısı yapılabilir. Hastalığı geçirenler için bu aşının da ülkemizde BioNTech aşısı olarak seçeneği sunulmuştur."

"2 doz inaktif aşı ile aşılanan bireylerde ise 3 ila 6 ay sonra nötralizan antikor düzeylerindeki düşüşe bağlı olarak hatırlatma dozu yapılması gerekliliği görülmüştür. Bu hatırlatma dozu 2 doz inaktif aşı olanlarda tercihe göre mRNA ya da inaktif aşı olabilir. Avrupa ülkelerinde çoğunlukta mRNA teknolojisine göre hazırlanmış aşıların kullanılması nedeniyle onlarda 3’üncü doz konusu bizdekinden farklı olarak ele alınmaktadır. Bizim ülkemizde inaktif aşı ile aşılama sürecinin başlaması sebebiyle böyle bir karar alınmıştır" dedi.

"HALKIMIZ AŞI OLMAK İÇİN ÇOK İSTEKLİ"

Aşılama çalışmalarında yürütülen başarılı sürece dikkat çeken Prof. Dr. Turan, "Halkın aşıya uyumu da çok başarılı. Halkımız aşı olmak için çok istekli. Aşılama düzgün ve uyumlu bir şekilde gidiyor. Dünyada pek çok ülkeye örnek olacak şekilde aşılama süreci hızlandı ve şu anda halen hızlı bir şekilde gitmektedir. Sonuçta Uğur Şahin hocamızın teyit ettiği üzere aşılar söylendiği miktarlarda gelmektedir. Hiçbir sorun yok. Türkiye’nin elinde yeterli aşı bulunmaktadır. Zaten o kadar hızlı giden bir aşılama sürecinde aksini iddia etmekte bir o kadar anlamsız" diye ifade etti.