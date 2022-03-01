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  3. Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, güzel haberi verdi! Koronada adım adıma sona geldik: Vakalar düşecek, Omicron yavaş yavaş kaybolacak

Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, güzel haberi verdi! Koronada adım adıma sona geldik: Vakalar düşecek, Omicron yavaş yavaş kaybolacak

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Mart ayının ikinci haftasından itibaren vaka sayılarında hızlı bir düşüş olabileceğini belirterek," Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık, çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. " dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, güzel haberi verdi! Koronada adım adıma sona geldik: Vakalar düşecek, Omicron yavaş yavaş kaybolacak 1114

Türkiye'de baskın varyant haline dönüşen Omicron varyantı vaka ve can kaybı sayılarında hızlı bir artışa neden olmuştu. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan hızlı düşüşün ardından salgın tedbirleri birçok ülkede gevşetilmiş ve bu durumda Türkiye'de gündeme gelmişti.