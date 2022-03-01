Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, güzel haberi verdi! Koronada adım adıma sona geldik: Vakalar düşecek, Omicron yavaş yavaş kaybolacak
Bilim Kurulu Üyesi Alper Şener, güzel haberi verdi! Koronada adım adıma sona geldik: Vakalar düşecek, Omicron yavaş yavaş kaybolacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Mart ayının ikinci haftasından itibaren vaka sayılarında hızlı bir düşüş olabileceğini belirterek," Omicron varyantı, Türkiye'de yaptığı pikten sonra artık, çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. " dedi.