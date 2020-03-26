Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kar'dan koronavirüs hakkında açıklama
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs salgınına ilişkin son durum, aşı çalışmaları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ateş Kara açıklamasında, "Bizim bireysel de olarak kendi evden çıkma yasağımızı uygulamamız lazım''dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı! Üniversitelerin tatili uzadı
Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal'dan kritik koronavirüs açıklaması
Bakan Varank'tan koronavirüs açıklaması
Merve Taşkın el yıkama dansı videosu sosyal medyada büyük tepki çekti!
26 Mart 2020 Perşembe 15:25
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT