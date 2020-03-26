Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kar'dan koronavirüs hakkında açıklama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs salgınına ilişkin son durum, aşı çalışmaları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ateş Kara açıklamasında, "Bizim bireysel de olarak kendi evden çıkma yasağımızı uygulamamız lazım''dedi.