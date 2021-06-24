Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan korkutan açıklama: BioNTech aşısının gençlerde kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gerçekleştirdiği görüşmeyi paylaştı. Prof. Dr. Ateş Kara, BioNTech aşısının kalp kası iltihaplanması yaptığına dair iddialar üzerine konuştu.

Prof. Dr. Kara, Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, "BioNTech aşısının özellikle gençlerde kalp kası iltihaplanması yaptığına dair şüpheler var. Kaldı ki bu şüpheler ilerleyen dönemlerde çalışmalarda ispatlanabilir. Ancak burada şuna bakıyoruz. Bu genellikle çok ağır seyretmeyen ve ciddi sorun yaratması beklenmeyen çok çok nadir bir tablo." ifadelerini kullandı.

"BİONTECH AŞISI HALA EN GÜVENLİ AŞILARDAN BİRİ"

Prof. Dr. Kara şunları kaydetti:

"Aşı olmadığınızda ortaya çıkacak riskler ki buna kalp kası iltihaplanması da dahil riskler bunun onlarca katı yükseklikte. Dolayısıyla şu an için bu verilerle BioNTech aşısı hala en güvenli aşılardan biri"

TÜRKİYE, 120 MİLYON DOZ AŞI ALACAK

Öte yandan Türkiye, BioNTech'ten 120 milyon doz koronavirüs aşısı almak için anlaşma yapmıştı. Şimdiye kadar 24,5 milyon doz BioNTech aşısı geldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Eylül ayı sonu itibarıyla toplam 120 milyon. Bu 30 milyondan 20 milyon aşımız gelmiş oldu. Pazartesi ve salı günü de 5 milyona yakın daha gelmiş olacak. Yani 25 milyon. Belki 30 milyona tamamlanması temmuzun ilk 3, 4 günü içinde olabilir. Şu ana kadar gelen ilk 4,5 milyon ile birlikte 24,5 milyon oldu. Devamının da bir sonraki hafta tamamlanacağını söyleyebilirim. Bu anlamda ciddi bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim."