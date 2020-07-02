Bilim Kurulu Üyesi Özkan açıkladı: Kurban Bayramında kısıtlama gelebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Seçil Özkan, Habertürk TV'de Serap Balet ve Selçuk Tepeli'nin sunduğu 'Gün Başlıyor' programında koronavirüs salgınına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Özkan vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hiyjen konularında uyardı.

Özkan'ın okullarına açılıp açılmayacağına ilişkin olarak,"Okulların açılmasıyla ilgili her türlü plana hazırlıklıyız. Ancak, şu anda 15 Ağustos'ta ya da Eylül'de okulların açılır ya da açılmaz diye bir karar çıkması mümkün değil. Her şey toplumun elinde. Eğer kurallara uyup, vaka sayısını düşürürsek toplu alanlarda daha rahat bir yaşam sürecine gireceğiz. Bizim toplumumuz hastalanıp daha sonra tedavi olmaya odaklıyız. Vatandaş alması gereken tedbirleri biliyor ama hayatına uyarlamıyor. Toplumdaki sağlık okur-yazarlığıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'yla 2017'de yapılan çalışmaya göre yüzde 70 düşük. Yani 10 kişiden 7'si sağlıkla ilgili bilgiyi anlama bulma, anlama konusunda yetersiz." ifadelerini kullandı.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLUR MU?

Serap Balet'in 'Kurban Bayramında sokağa çıkma kısıtlaması olur mu? ' sorusuna yanıt veren Özkan,"Kişisel kanaatim rakamları düşüremezsek Kurban Bayramı'nda bir engel geleceğini düşünüyorum.Rakamlar böyle devam ederse yasaklar yeniden gelebilir. Çünkü biz sarılmadan, öpüşmeden duramıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların evlerinde de kontrollü sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirten Özkan, sadece sokakta maske takmanın yeterli olmadığını söyledi.

"65 YAŞ ÜSTÜ ENTÜBE OLUYOR"

Özkan," 65 yaş üstü daha fazla hastalanıyor ve entübe oluyor. Ölümlerde 70 yaş ve üzeri. Yaş ortalamamız arttıkça yoğun bakıma ihtiyacımız artıyor. Bu yüzden biraz daha sabretmemiz gerekiyor." dedi.