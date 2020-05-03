Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Gevşeme olursa süre uzayabilir

CNN Türk canlı yayınında Semiha Şahin'in Kovid-19 salgınına ilişkin sorularına yanıt veren Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, kısıtlama kararlarının salgının seyrine bağlı olduğunu belirterek, normalleşme takviminde acele edilirse evde kalma sürecinin uzayabileceğini söyledi.

"BAYRAM SONRASI HAZİRAN İTİBARİYLE"

Semiha Şahin'in "Kısıtlamalar daha ne kadar devam etmeli, Bilim Kurulunda ne önerdiniz?" sorusuna yanıt veren Prof.Dr.Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

"Kısıtlamaların devamı tamamen salgının seyrine ait aldığımız,alacağımız geri bildirimlere bağlı olarak kararlaştırılacak. Şu an itibariyle net bir tarih vermek mümkün değil ama bazı modellemeler, tahminler var. o da tabii ki toplumun davranışlarının devamına bağlı. Eğer bir gevşeme olursa tabii ki bu süre uzayabilir. Normalleşme de acele edersek geç kalırız. Acele edersek salgın bitmeden normale dönmeye kalkışırsak evde kalmaya devam edebiliriz, süreç uzayabilir. Bizim için kriterimiz hasta sayılarımızın artık sıfıra yaklaşması, yeni hastaların çıkmaması lazım. Mevcut hasta yükümüzü de boşaltmamız tedavi edip göndermemiz lazım. Bunları sağlayabilirsek tabii ki normalleşmeyi konuşabiliriz. Tabii ki bu da bayram sonrası Haziran itibarıyla olacak gibi görünüyor."

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Şahin'in '65 yaş üstüne esneme gelebilir, bu da konuşuluyor,buna yönelik bir tavsiyeniz var mı ? sorusuna yanıt veren Özlü, esneme olabileceğini düşündüğünü belirterek,"Bunun olabilirliğini düşünüyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. 65 yaş grubu uzun zamandır evlerde mahsur ve hareketsiz kaldılar. Hem onlar fizik mobilizasyonu açısından hem de ruh sağlığı açısından gerekli diye düşünüyorum. Ama bunu yaparken onları riske atmamamız lazım. Bunun en iyi şekli hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde sınırlı olarak, tedbirler alınarak, sosyal mesafeye dikkat edilerek bu yaşlılarımızın hareketliliğine izin vermek olabilir. Bunun mümkün olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Prof.Dr.Tevfik Özlü: Genel itibariyle piki tamamlamış görünüyoruz

Prof.Dr.Tevfik Özlü açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelir mi?