Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener kritik vaka eşiğini açıkladı! Sınır aşılırsa yeniden kapanma gelebilir

Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın belirlediği hedef olarak 20 binin üzerinde seyrederken vefat sayıları da hala 200 ve üzerinde seyrediyor. Son durum hakkında değerlendirmede bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye genelinde aşılamanın neredeyse durduğunu dile getirdi.

"HASTANE YATAK DOLULUK ORANLARINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Aşılama hızının geriye gittiğini ifade eden Prof. Dr. Alper Şener, "Özellikle hasta grubu itibariyle baktığımızda 3'üncü dozunu olmaya gitmiyorlar. Genel anlamda baktığımızda aşılamaya karşı ayak direyen bir grup var. Bu ayak direyen grup ne yazık ki, 65 yaş üstünde değil. 65 yaşın altında olan bu grupların hastane ve yoğun bakıma yatış riskleri var. Hastalık yükü anlamında reel olarak ciddi bir popülasyon oluşturacak gibi görülüyor. Bu popülasyon ne gibi riskler oluşturuyor. Yakın vadede hastane ve yoğun bakıma yatış oranlarında, yatak doluluk oranlarında artış söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİDEN YASAKLARI, OKULLARDAKİ DURUMU DEĞERLENDİRME DURUMDA KALACAĞIZ"

Günlük vaka sayılarında pikler ve yükselişler yaşanabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, bunu daha önceki dönemlerde gördüklerini dile getirerek," Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir. Şu anda gündemimizde yok, ama bu hiçbir zaman gündemimize gelmeyecek, gündemimizden tamamen çıktı diyemeyeceğiz. Çünkü günlük 30 bin olgularda plato şeklinde devam ediyor. Bu platolarda sıçramalar ve pikler söz konusu olduğu andan itibaren biz yeniden yasakları, okullardaki durumu değerlendirme durumda kalacağız" ifadelerini kullandı.

SALGIN NE ZAMAN BİTECEK?

Alper Şener, salgının bitişi hakkında öngörülerini de paylaştı. Çift doz aşılamanın Türkiye'de yüzde 70'lerde olduğunu dile getiren Şener," Bu kış dönemini eğer minimum hasarla atlatırsak 2022'nin ilk yarısında kişisel olarak tahmin ediyorum ki Türkiye'de Covid-19 artık endemik hale gelecektir. Gündemden düşecektir." diye konuştu.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 846 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.