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  3. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: Okulla ilişkili tüm sektörler aşılanmalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: Okulla ilişkili tüm sektörler aşılanmalı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, okullar açılmadan önce tüm öğretmen ve sağlık çalışanlarının dışında okulla ilişkili olarak düşünebilecek tüm sektörlerin koronavirüs aşısı olması gerektiğini kaydetti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: Okulla ilişkili tüm sektörler aşılanmalı

Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları 20 binin üzerinde can kaybı sayısı ise 100'ün üzerine seyrederken milyonların gözü 6 Eylül'de okulların açılmasıyla başlayacak olan yüz yüze eğitime çevrildi. Okulların salgın şartlarında ne olursa olsun açılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, aşı olmayan kişilerin aşı olmalarını ısrarla belirtiyor. Ancak bazı kişilerin zorunlu olarak aşı olmaları da isteniyor. Bu konu hakkında  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener değerlendirmelerde bulundu. 

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: O kişiler mutlaka aşı olmalı

AŞI OLMASI GEREKEN KİŞİLER

Okullara başlayacak olan kişilerin ve ebeveynlerin aşı eksikliği varsa tamamlaması gerektiğini kaydeden Şener, " Eğitimcilerin ve sağlık çalışanlarının yüzde 100 aşılanması gerekiyor. Onun beraberinde okulla ilişkili olarak düşünebileceğiniz hizmet sektörlerinin, servis, yemekhane, kafeterya, kırtasiye bunun içerisinde. Yani çocukların dolaşabileceği alanlar diyebileceğimiz grup. Bu grupta ivedilikle çift doz aşılanması lazım" ifadelerini kullandı. 

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 492 oldu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener tek tek saydı: O kişiler mutlaka aşı olmalı

Tayfun Altuntaş
Editör
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