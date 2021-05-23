Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan müjdeli haber: Salgından kurtulacağımız tarihi söyledi! "Ekim ayında..." Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili açıklamaları değerlendirildi. Prof. Dr. Yavuz, eylül ayına dek 120 milyon doz aşı gelmesi halinde, Ekim'de salgından kurtulabileceğimizi ifade etti.

1 20 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının yıkıcı etkileri, başta Hindistan olmak üzere küresel çapta etkisini sürdürürken, ülkemizde tam kapanmayla birlikte azalan vaka sayıları, vatandaşın yüreğine su serpti.