Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan müjdeli haber: Salgından kurtulacağımız tarihi söyledi! "Ekim ayında..."
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan müjdeli haber: Salgından kurtulacağımız tarihi söyledi! "Ekim ayında..."
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili açıklamaları değerlendirildi. Prof. Dr. Yavuz, eylül ayına dek 120 milyon doz aşı gelmesi halinde, Ekim'de salgından kurtulabileceğimizi ifade etti.