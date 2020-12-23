Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyardı: Bunun faturasını ağır şekilde ödeyebiliriz

Canlı yayınlanan bir televizyon programına katılan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ev içi bulaşları konusunda uyardı.

Özlü "Bunun hiç sırası değil, küçük gruplar arası buluşmalar çok yoğunlaştı. Unutmayalım ki bu virüsü bizi tanımadığımız değil, en çok tanıdığımız güvendiğimiz birisi bulaştıracak. Buna dikkat etmeliyiz." dedi.

"BUNUN FATURASINI AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYEBİLİRİZ"

Alınan kısıtlama ve tedbirlerle birlikte yeni vaka, hasta ve ağır hasta sayılarındaki düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, yılbaşında çok dikkatli olunması gerektiğini, tedbirlerin asla terk edilmemesi gerektiğini aksi halde yılbaşından 10 gün sonra bunun faturasını ağır bir şekilde ödeyebileceğimiz konusunda vatandaşları uyardı.

MUTASYONLA VİRÜS BİTEBİLİR Mİ?

Mutasyonun gerçekleştiği artık bilimsel olarak kanıtlandı diyen Prof. Dr. Özlü, laboratuvar ortamlarında tespit edilen mutasyonları insanlar üzerinde etkili olup-olmadığının gözlemlenerek tespit edilebildiğini belirtti. İngiltere'de gerçekleşen bu mutasyonun ise insanların dağılımı üzerinde maalesef etkili olduğunun görüldüğünü ifade etti. "Yüzde 50-70 virüsün daha hızlı bulaştığı bilgili durumunda daha da kontrolden çıkması anlamına gelir" diyen Prof. Dr. Özlü, "Daha hızlı yayılan virüs belki daha ağır hasta etmeyebilir ama 10 kişi yerine 15 kişiye buluşacak. Bu da yeni vaka sayısı, hastaneye yatan hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve kaybedilen hasta sayısında artış anlamına gelir. Bu kötü geleceği ön görerek yapmamız gerek bir şey tek bir şey var tedbiri elden bırakmamak. Virüsün bulaşma hızı isterse 5 kat artsın, biz fırsat vermedikçe virüs bize bulaşamaz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

.