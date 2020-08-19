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Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Kullanılması virüsü bulaştırabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceyhan,koronavirüs salgını sürecinde makyaj malzemesi değişmenin riskli olduğunu belirterek," Onun birkaç müşteriye birden 4-5 saat içinde kullanılması virüs bulaştırabilir" diyerek uyardı.

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Kullanılması virüsü bulaştırabilir

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki düğün için il dışından gelen bir kişinin makyaj malzemelerini kullanan 35 kişiye Kovid-19 bulaşmıştı. Bu durum Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a da soruldu. Ceyhan, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Makyaj malzemelerini insan eli gibi düşünün. Bir kişide virüs bulunuyorsa elini ağzına ya da burnuna götürdüğünde o eline bulaşacaktır. Sadece ruj için değil parfümler, göz makyajı için kullanılan kozmetik ürünlerin ortak kullanımı risk taşıyor. Kesinlikle böyle bir dönemde bu şekilde makyaj malzemesi değişimi risklidir. Virüs orada bir süre canlı kalabiliyor. Canlı kaldığı sürede bir başkası alıp ağzına, burnuna sürerse sadece ruj için değil parfümler dahil birçok makyaj malzemesinde olabilir. Göz makyajı malzemelerinden bulaşma da söz konusu" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Kullanılması virüsü bulaştırabilir

"KİŞİLER MAKYAJ MALZEMELERİNİ KENDİ GÖTÜREBİLİR"

Prof. Dr. Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ortak kullanılan tester’ların olmaması gerekir. Temas edilen şeylerin paylaşılmaması lazım. Güzellik merkezlerinde kullanılanların hepsinin steril olması lazım. Tek kullanımlık olması lazım. Yoksa onun birkaç müşteriye birden 4-5 saat içinde kullanılması virüs bulaştırabilir. Önemli olan paylaşılmasını engellemek. Kişiler kendi güvenliği için makyaj malzemelerini kendileri götürebilir. Gittikleri yerde böyle bir ayarlama yapılabilir." 

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Kullanılması virüsü bulaştırabilir

"VİRÜS SAÇTA UZUN SÜRE CANLI KALAMAZ"

Ceyhan şunları kaydetti:

"Kuaförlerde müşteriye özel temizlenmiş steril olan paketler açılıyor. Virüs saçta canlı kalmaz uzun süre. Önemli olan kuaförlerde kozmetik ürünler ve bir de saç kurutma, fön makineleri eğer virüs taşıyorsa hava akımı oluşturarak daha uzak müşteriye götürebilir. Onun dışında bu gibi yerlerde riskler var, temas edilen yerler nedeniyle. Bunları azaltmak için müşteri ve sahiplerinin dikkatli olması lazım" 

Tayfun Altuntaş
Editör


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