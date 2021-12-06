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  3. Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama! "Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülecek! "

Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama! "Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülecek! "

Omicron varyantının ülkelere yayılması paniğe neden oldu. Son olarak Suudi Arabistan'da tespit edilen varyant hakkında "Türkiye'ye gelir mi?" düşüncesi yanıt buldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: "Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülmesi bekleniyor." açıklamasını yaparak, korkutucu haberi duyurdu.

Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama! "Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülecek! "

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel risk çok yüksek" olarak uyardığı, uzmanlarınsa "en tehlikeli varyant türü" olarak tanımladığı Omicron, içerisinde 32 farklı mutasyon barındırması sebebiyle bulaşıcılığını ve etkisini insan üzerinde arttırıyor. Son zamanlarda tedbir alınmasına rağmen 12 ülkede görülen varyantın, Türkiye'ye de gelebileceği açıklamasını  Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener "Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülmesi bekleniyor." ifadeleriyle duyurdu.

Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama! Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülecek!

"AVRUPA'DAKİ VARYANTLARIN YARISINDAN ÇOĞU OMİCRON"

Koronavirüsün ardından, yeni bir korkuya sebep olacak Omicron varyantına ilişkin Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, "Mart 2022’ye kadar tüm Avrupa’da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75’i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu, baş döndürücü bir hız" ifadelerini kullanarak, varyantın tehlikesine dikkat çekti.

Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama! Omicron varyantının yakın zamanda Türkiye'de de görülecek!

"MEVSİMSEL GRİP HABERCİSİ OLABİLİR"

Prof. Dr. Şener, Omicron varyantının aslında koronavirüsün mevsimsel gribe dönüşeceği habercisi olduğunu belirterek, "ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel Koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi. Bu aslında Omicron varyantı, Covid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen." dedi.

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