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  3. Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: "Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek"

Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: "Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek"

Koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürülen aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, Kurban bayramına kadar aşılamada hedeflenen sayıya ulaşılamaması halinde 4. dalganın gelebileceğini söyledi.

Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: "Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek"

Koronavirüse karşı verilen savaşın kazanılması için aşılama çalışmaları etkin şekilde devam ediyor. Toplumsal bağışıklığın kazanılması işçin aşı olmanın önemine vurgu yapan uzmanlar, vatandaşlara sık sık aşı çağrısında bulunuyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek bayrama kadar hedefi belirledi ve uyardı.

Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek

"BAYRAMA KADAR NÜFUSUN YÜZDE 70'İ AŞILANMALI"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşırken, aşılamanın önemine değindi. Koronavirüse karşı verilen savaşın kazanılması için toplumsal bağışıklığın şart olduğunu vurgulayan Özlü, bayrama kadar yüzde 70 oranında aşılamaya ulaşılması gerektiğini ifade etti. Özlü Kurban Bayramı’nda ve yaz, tatil döneminde yaşanacak insan hareketliliğinin güzün tekrar dördüncü bir dalgaya neden olmaması bakımından bayram öncesi aşılamayı olabildiğinde yaygın olarak, yani ülkemizin her yerinde her kentinde, köyünde yapıyor olmalıyız. Çünkü bayramın girmediği köy, mahalle, ev yoktur bizim kültürümüzde. Hastalığı geçirenler çıktıktan sonra hedef kitlenin asgari yüzde 70’inin bağışık olması lazım ki bulaş zinciri kırılsın. Bu da hedef kitlenin yüzde 90’ının iki doz aşılanması anlamına geliyor.” açıklamalarında bulundu.

Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek

NÜFUSUN YÜZDE 55'İ BİRİNCİ DOZ AŞISINI OLDU

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde nüfusun yaklaşık yüzde 55’i, 1 doz aşısını yaptırdı. Dün itibarıyla  toplam doz miktarı 47 milyon 200 bine yaklaştı. Aşılama çalışmaları ülkemizde büyük bir titizlikle devam ederken, yaş sınırının 18’e düşmesiyle birlikte süreç oldukça hızlandı. Ülke geneline bakıldığında 3 büyük şehirde nüfusun yüzde 50’sinin üzerinde insan aşılandı. İstanbul’un nüfusunun yaklaşık yüzde 58’i en az 1 doz aşılanırken, Ankara’da bu oran yüzde 70, İzmir’de ise nüfusa oranla yüzde 80’e kadar çıktı.

Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek

 

"TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN AŞILAMA ŞART"

Aşı olmak istemeyen vatandaşların ikna edilmesine yönelik birçok çalışma yürütülürken, ekipler vatandaşın ayağına giderek aşılama çalışması yürütüyor. Öte yandan açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, toplumsal bağışıklığın önemine vurgu yaptı. 

Bilim kurulu üyesinden korkutan uyarı: Aşı hedefi tutturulamazsa 4. dalga gelecek

Prof. Dr. İsmail Balık, Güneydoğu bölgesinde aşılamanın yüzde 20 oranında olduğuna değinerek, "Bu bölgede geçmişte yaptığımız tüm aşı kampanyalarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki aşılama oranları hep daha düşük olmuştur. Bu bölgedeki vatandaşların hem ayağına kadar aşıyı götürmek hem de muhtarlar gibi yerel kanaat önderlerine ulaşmak ve onları kullanmak çok önemli.” dedi.

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