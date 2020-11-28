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  3. Bilinen bir hastalığı yoktu! Koronavirüs 20 yaşındaki Burcu Usanmaz'ı hayattan kopardı

Bilinen bir hastalığı yoktu! Koronavirüs 20 yaşındaki Burcu Usanmaz'ı hayattan kopardı

Ankara'da koronavirüse yakalanan 20 yaşındaki Burcu Usanmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bilinen bir hastalığı yoktu! Koronavirüs 20 yaşındaki Burcu Usanmaz'ı hayattan kopardı

Koronavirüs salgını  ülkemizde vatandaşlarımızı hayattan koparmayı sürdürüyor. Bu kişilerden biri de 20 yaşındaki Burcu Usanmaz oldu. Ankara'da özel bir firmada çalışan Burcu Usanmaz, yaklaşık 20 gün önce grip belirtileri ile başvurduğu hastanede Kovid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Burcu, evinde 1 hafta tedavi gördükten sonra durumu ağırlaşınca hastanede tedavi altına alındı. Burada tedavisi süren Burcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 20 yaşında koronavirüs salgının nedeniyle yaşamını yitirdi.

ARADAN ZAMAN GEÇTİ, DURUMU AĞIRLAŞTI

Usanmaz'ın cenazesi, dün Ankara'da toprağa verilirken genç kızın ölümü, ailesi, yakınları ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Genç kızın amcası Yunus Usanmaz, Burcu'nun 20 gün rahatsızlandığını ifade ederek," Gripten şüphelendik. Belirtilerin üzerine hastaneye gidip koronavirüs testi yaptırdık, pozitif çıktı. Test pozitif çıktığı halde, hastane yetkilileri Burcu’yu evine gönderdi. Aradan zaman geçti, durumu biraz ağırlaştı; bu sefer ambulans ile hastaneye tekrar gittik. Yaklaşık 6 gün hastanede yattı. Burcu'nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu. Bünyesi biraz zayıftı, o kadar" dedi.

Bilinen bir hastalığı yoktu! Koronavirüs 20 yaşındaki Burcu Usanmaz'ı hayattan kopardı

"KİMSE 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMESİN"

Yunus Usanmaz, aile olarak yaptırdıkları testlerin negatif çıktığını belirterek," Burcu dışarıdan mı, marketten mi veya alışveriş merkezinden mi virüsü kaptı bilmiyoruz. Burcu'nun bünyesi biraz zayıftı. Sağlık görevlilerinin verdiği ilaçları kullandı. Herkese aynı ilaç mı veriliyor, herkesin bünyesi birbiriyle aynı değil. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bizim çocuğumuz 20 yaşındaydı. Her insanın bünyesi bir değil. Kafamız karmakarışık. Allah kimsenin başına vermesin. Annesinin ve babasının durumu çok kötü" ifadelerini kullandı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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