Bill Gates lüks yatıyla Bodrum'a demir attı! Yemek için ödediği hesap duyanların ağzını açık bıraktı!

Turizm cenneti Bodrum, dünyadan gelen pek çok zengin iş insanının tercihi olmayı sürdürüyor. Rus milyarderlerin ardından bu kez de Microsoft'un kurucusu ABD'li bilim insanı Bill Gates, geçtiğimiz günlerde süper lüks yatıyla gözde tatil beldesine geldi.

DUDAK UÇUKLATAN HESAP

Bölgedeki ünlü bir hotelin et restoranına giden Gates, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçirdi. Masayı donatan ekip, kendilerine yemek ziyafeti çeken Gates ve altı arkadaşı, bu ziyafet için 80 bin liralık hesap ödedi.

ZİYARETİ SIR GİBİ SAKLADI

Ziyaretini herkesten gizli tutmak isteyen Gates, basına yakalanmamayı başardı. Mekandan ayrılıp lüks teknesine geçen Gates'in yatının Süveyş Kanalı yakınlarında olduğu öğrenildi.