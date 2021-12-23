Bill Gates'ten, Omicron varyantına ilişkin beklenen açıklama! Biteceği tarihi açıkladı!

İçerisinde bulunan 32 farklı mutasyon sebebiyle, dünyada hızla yayılmaya başlayan Omicron varyantı, son zamanlarda korkutucu bir hal almaya başladı. İlk olarak Güney Afrika'da görülen tehlikeli varyant türü, şimdilerde Türkiye'ye dahi uğramış durumda. Ölümleri de yeniden beraberinde getiren Omicron'un bitişine ilişkin Amerikalı milyarder Bill Gates, tarih verdi.

MART AYINDA BİTEBİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Aşıların uygulamaya geçtiği ilk günlerde, hakkında "çip" iddiaları yayılan Bill Gates, yeniden okları kendi yönüne çevirdi. Omicron varyantının son bulabilmesi için muhakkak aşıların tamamlanması ve yeni geliştirilen Omicron aşılarının uygulamaya başlanılması gerektiğine dikkat çeken Gates, "Doğru adımların atılması durumunda 2022 Mart ayı itibarıyla bu varyant sona erebilir. Maske, mesafe ve aşıların tam olması, varyanta karşı büyük savaş açabilir" ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "En tehlikeli varyant" olarak adlandırdığı Omicron'a ilişkin açıklamalarına devam eden Gates, “Tam da hayat normale dönmüş diye düşünürken salgının en kötü kısmına girmiş olabiliriz. Omicron hepimizi derinden etkileyecek. Yakın arkadaşlarıma da bulaştı ve ben de tatil planlarımın çoğunu iptal ettim” dedi ve, “Bu varyant hakkında daha fazla bilgi alana kadar ciddiyetle bu konuda önlem almalıyız. Delta varyantının yarısı kadar ağır hastalık yaratsa da daha bulaşıcı olduğu için en kötü hastalık olabilir. Birbirimize bakmalıyız, maske takmalı, kalabalık ortamlarda ve kapalı alanda bulunmamalıyız. Aşı olmalıyız” yorumunu yaptı." açıklamalarını ekledi.