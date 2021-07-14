BİLSEM Bireysel Değerlendirme sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) gelecek son dakika açıklamalar merak ediliyor. Sınava katılanlar başarı puanını sabırsızlıkla bekliyor. Peki BİLSEM 2. aşama sonuçları 2021 MEB.gov.tr açıklandı mı? 2021 BİLSEM öğrenci mülakat sonuçları bugün açıklanır mı?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 2021 BUGÜN AÇIKLANIR MI?

BİLSEM sınav sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde yani bugün açıklanacak. Aşağıdaki link üzerinden anlık olarak sorgulama yapabilirsiniz.

BİLSEM 2. AŞAMA SONUÇLARI 2021 MEB.GOV.TR

2021 BİLSEM ÖĞRENCİ MÜLAKAT SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınav sonuçlarının bugün gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanacağı saat bilinmemektedir. Aşağıdaki MEB'in linkine sık sık giriş yaparak sonuçlarınızın açıklanıp açıklanmadığına bakabilirsiniz.

MEB BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLSEM TAKVİMİ 2021

26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları alınacak.

09 Ağustos-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar değerlendirilecek.

23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 tarihleri arasında da Kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.