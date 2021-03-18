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BİLSEM öğretmen mülakat tarihleri 2021 |BİLSEM sözlü mülakat ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen ataması yapılacak. BİLSEM mülakat tarihleri belli oldu. Peki BİLSEM sözlü mülakat ne zaman? İşte BİLSEM öğretmen mülakat tarihleri 2021...

BİLSEM öğretmen mülakat tarihleri 2021 |BİLSEM sözlü mülakat ne zaman?

BİLSEM öğretmen mülakatları için sınav takvimi duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında bulunduğu bir çok ilde BİLSEM mülakatları gerçekleştirilecek. Adaylar sözlü sınav günü valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. 

BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKAT TARİHLERİ 2021

BİLSEM öğretmen sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından il il  yayımlandı.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınav; bölge sözlü sınav komisyonları tarafından gerçekleştirilecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

BİLSEM öğretmen mülakat tarihleri 2021 |BİLSEM sözlü mülakat ne zaman?

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

MEB, mülakatlarda uyulacak tedbirleri şöyle sıraladı;

1- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

2- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.

3- Sözlü sınav giriş ve çıkışlarda öğretmenlerden imza alınacak olup hijyen tedbirleri kapsamında, öğretmenin yanında tükenmez vb. kalem bulundurması gerekmektedir.

4- HES kodu kontrolünde riskli/az riskli görünen ve ateş ölçümü sonucunda yüksek ateşi tespit edilen öğretmenler sözlü sınava alınmayacak olup görevliler tarafından sağlık birimlerine ve Bakanlık yetkilisine bilgi verilecektir.

5- COVID-19 salgınında alınan sağlık tedbirleri kapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmen, Bakanlığımıza ulaştırmak üzere, mazeretini gösterir belge ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.

6- COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmenlerin hakları saklı kalacak olup gerekli bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

BİLSEM MİLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü mülakat sonuçları 21 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM MÜLAKAT TAKVİMİ 2021

BİLSEM öğretmen mülakat tarihleri 2021 |BİLSEM sözlü mülakat ne zaman?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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