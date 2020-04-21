BİLSEM sınavlarına giren öğrenciler merakla internette sınavların sona ereceği tarihi araştırmaktadırlar. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Tüm merak edilenler haberimizde.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLENECEK?

BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi

www.meb.gov.tr üzerinden açıklanacak.

BİLSEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Bilsem sonuçları MEB tarafından sonra grup taramasını geçen öğrenciler bu sefer Bireysel değerlendirmye alınacak. 1 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan mülaakatlardan sonra ise bilsem bireysel değerlendirme sonuçları ise meb.gov.tr adresinden 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezi (Bilsem), Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurumdur. İlkokullarda özel yeteneği olan öğrencilerin tespit edilmesi ve bu öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi için özel eğitim veren bir kurumdur. Bu eğitimi, eğitim ve öğretimi aksatmadan vermektedir. Çocuğunun özel yeteneklerini geliştirmek isteyenler bu kurumlara büyük ilgi göstermektedir. 2020- 2021 eğitim- öğretim yılı içinde Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM kontenjanlarını arttırma çabalarına girdi.

BİLSEM SINAVLARI NASIL OLUYOR?

Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme işlemlerinin ilk aşaması olan grup tarama uygulaması, 1. 2. ve 3. sınıf seviyelerinde tablet bilgisayarlarla yapılacaktır. Uygulamada soruların cevaplanma şeklini anlatan 3 adet animasyon ve 3 adet alıştırma bulunmaktadır. Her soruyu belirli bir süre içinde cevaplamanız gerekmektedir. Sürenin son 10 saniyesi sağ üst köşede gösterilecek ve süre azalarak bitecektir. Süre bitiminde cevap verilmez ise sonraki soruya otomatik olarak geçilecektir.

Animasyonlar ve sorular grup tarama sorularının benzeri veya kapsadığı konular değildir. Uygulama sadece grup tarama sistemindeki ekran görüntüleri hakkında bilgilendirme ve cevaplamada pratiklik kazandırma amaçlanmaktadır.

Uygulama ekranında denemeler yaparak öğrencinin sisteme hazırlanmasının amaçlandığı BİLSEM Grup Tarama Sistemi Demo yazılımı Google Play üzerinden https://play.google.com/store/apps/details?id=air.meb.bilsemdemo adresinden indirebilirsiniz.

BİLSEM SINAVLARI KAÇ AŞAMADAN OLUŞUR?

BİLSEM sınavları grup tarama ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada grup taraması gerçekleşecek. Bu aşamada başarıyla çıkan öğrenciler bireysel değerlendirme sınavına giriş yapacak.

GRUP TARAMA SINAVI NASILDIR?

Grup tarama sınavında öğrencilere sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin verdikleri doğru cevaplar üzerinden hesaplanacak, yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Öğrencinin tablet bilgisayar uygulamasına hazırlanması için geliştirilen "BİLSEM 2020 Grup Tarama Sistemi Tanıtım Sürümü" hem Android hem IOS platformlarında 2019 Aralık ayı içinde yayımlanacak. Uygulama Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NASILDIR?

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre

belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen

öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.