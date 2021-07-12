BİLSEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sınavlarına katılan öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bireysel değerlendirmeler tamamlanmıştı. Gözler bu kez sınav sonuçlarında. Peki BİLSEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sınav sonuçlarına nasıl bakılır?

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BİLSEM, İlkokullarda sınavla keşfedilen özel yetenekli öğrencilerin devletin özel eğitim kurumlarında öğrenim eğitim görmesine olanak sağlıyor. Bu yıl Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Sınavı 9 Temmuz tarihinde sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından BİLSEM sınav sonuçları hakkında sorgulamalar yapılacak başladı. Peki BİLSEM sonuçları 2021 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BİLSEM SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MEB'in takvimine göre BİLSEM sonuçları 2 Temmuz'da açıklanacaktı. Ancak salgın nedeniyle oluşan aksaklıklar nedeniyle takvimde kayma oldu. BİLSEM'in 2021 güncellenen yeni takvimine göre, sonuçlar 14 Temmuz'da açıklanacak. İtirazlar ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerine, 26 Temmuz-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecek. İtirazların sonuçları da 28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde açıklanacak. BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? BİLSEM sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sitesinden açıklanıyor. MEB BİLSEM SINAV SONUCU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2021 BİLSEM GÜNCEL TAKVİMİ *29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması *29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması *14 Temmuz2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi *26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvurularının alınması *09 Ağustos-20 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi *23 Ağustos 2021-10 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi Gülistan Başköy Eğitim Editörü Sınav