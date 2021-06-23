BİLSEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı! BİLSEM öğretmen atama sonuçları 2021 açıklandı mı?

BİLSEM öğretmen atamaları mülakat başvurularının sona ermesinin ardından adaylar haftalardır öğretmen mülakat ve atama sonuçlarını bekliyordu. MEB 2021 BİLSEM öğretmen mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte BİLSEM sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

BİLSEM ÖĞRETMEN VE ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM öğretmen mülakat ve atama sonucunun ilan edildi. Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrencilere yönelik eğitimlerin verildiği BİLSEM'lerde görev yapacak öğretmenler belli oldu.

BİLSEM SÖZLÜ MÜLAKAY SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sonuçlarına yukarıdaki linke tıkladıktan sonra kendilerinden istenen T.C kimlik numarası bilgisi kullanarak erişebilecek.

SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Öğretmenler, tercih yapmaya esas puanlarına itirazlarını Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı) Varlık mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:10 adresine posta yolu ile veya Il Millî Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile yapabilirler.

TERCİHLER VE ATAMALAR

MEB'den yapılan açıklamada tercihler ve atamalarla ilgili bilgiler şöyle aktarıldı;

*Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (Ek-2) üzerinden belirlenen puanın %60'ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40'ı toplanarak belirlenir.

*Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

*Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlıkça http://meb.gov.tr adresinde yayımlanır.

*Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilir.

*Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlık tarafından yapılır.

*Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlıkça açıklanan Ek-2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenir.

*40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirir.

*Atama sonuçları, MEB Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilir.