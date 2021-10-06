Bilyeli Yatak ne demek, TDK'ya göre Bilyeli Yatak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bilyeli yatak ne demek? Bilyeli yatak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bilyeli yatak kelimesi. Peki bilyeli yatak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bilyeli yatak nedir, bilyeli yatak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Bilyeli yatak kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Bilyeli yatak kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

BİLYELİ YATAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bilyeli yatak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bilyeli yatak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bisiklet, otomobil vb. taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm

