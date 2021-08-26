BİM 29 Ağustos 2021 aktüel kataloğu | BİM, teknolojik ürünlerle karşınızda! BİM 29 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Küçük ev aletleri ve teknolojik ürünlere yer verilen bu haftaki aktüel kataloğu biz de haberimizde derledik. İşte 29 Ağustos Cuma gününden itibaren BİM mağazalarında yer alacak o ürünler...

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