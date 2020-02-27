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  3. Bim 3 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Bim 3 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 3 Mart 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.

Herkes tarafında merakla beklenen Bim 3 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu  Bim 3 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte  Bim 3 Mart 2020 fırsatları...

Bim 3 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 3 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 3 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

Bim 28 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!Bim 28 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Şok aktüel 26 Şubat - 3 Mart aktüel indirimlerini kaçırmayın!Şok aktüel 26 Şubat - 3 Mart aktüel indirimlerini kaçırmayın!

 

27 Şubat 2020 Perşembe 10:20

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