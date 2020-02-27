Bim 3 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 3 Mart 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.
Herkes tarafında merakla beklenen Bim 3 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden muhteşem indirimlerin olduğu Bim 3 Mart 2020 Aktüel ürünler kataloğuna haberimizde yer verdik. İşte Bim 3 Mart 2020 fırsatları...
A101 22-28 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Bim 28 Şubat 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!
Şok aktüel 26 Şubat - 3 Mart aktüel indirimlerini kaçırmayın!
27 Şubat 2020 Perşembe 10:20
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