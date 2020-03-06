Bim 6 Mart 2020 aktüel ürünlerini kaçırmayın!

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından BİM, her hafta olduğu gibi bu haftada teknolojiden giyime pek çok farklı yeni ürünü tüketiciye sunmaya devam ediyor. 6 Mart 2020 gününden itibaren BİM mağazalarına gelecek ürünlerin kataloğu açıklandı.