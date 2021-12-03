BİM ayçiçek fiyatları ne kadar? 3 Aralık BİM, A-101, ŞOK, Migros, CarrefourSa ayçiçek yağı fiyatları

Enflasyonun yükselmesi, doların tarihi rekorlar kırması çok sayıda üründe fahiş fiyat yükselişlerine sebep oldu. Farklı kategorilerde çeşitli ürünlere yüksek zamlar geldi. İnsanlar kıyafet, teknolojik alet v.b. birçok alanda kısıtlama yaparken gıda alanında bu kısıtlamalara gitmek pek mümkün olmuyor. Bu dönemde de en çok öne çıkan ve araştırılan ürünler arasında sıvı yağ ve şeker gibi gıda ürünleri ön plana çıkıyor. İnternette market yağ fiyatları araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı sıvı yağları nereden alabileceklerini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda, BİM ayçiçek fiyatları ne kadar? İşte 3 Aralık BİM, A-101, ŞOK, Migros, CarrefourSa ayçiçek yağı fiyatları...

GÜNCEL AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

BİM ayçiçek yağı fiyatları

Sole 5 litre ayçiçek yağı 89,90 TL

Sole 2 litre ayçiçek yağı 38,90 TL

Sole 1 litre ayçiçek yağı 19,90 TL

A101 ayçiçek yağı fiyatları

Orkide 5 litre ayçiçek yağı 92,25 TL

Yudum 4,5 lt ayçiçek yağı 98,95 TL

Torku 2 lt ayçiçek yağı 52,95 TL

Vera 1 lt ayçiçek yağı 20,95 TL

Vera 2 lt ayçiçek yağı 40,95 TL

Vera 5 lt ayçiçek yağı 82,90 TL

Orkide 1 lt ayçiçek yağı 32,95 TL

Yudum 1,25 lt ayçiçek yağı 36,95 TL

Vera 5 litre mısır yağı 89,95 TL

ŞOK ayçiçek yağı fiyatları

Evin 5 litre ayçiçek yağı 89,90 TL

Evin 2 litre ayçiçek yağı 39,90 TL

Evin 1 litre ayçiçek yağ 21,50 TL

MİGROS ayçiçek yağı fiyatları

Migros ayçiçek yağı 2 lt 37,50 TL

Migros ayçiçek yağı 1 lt 19,25 TL

Yudum ayçiçek yağı 2 lt 52,90 TL

Yudum ayçiçek yağı 1 lt 30,90 TL

Komili ayçiçek yağı 2 lt 52,90 TL

Komili ayçiçek yağı 1 lt 29,50 TL

Orkide ayçiçek yağı 4 lt 79,90 TL

Orkide ayçiçek yağı 2 lt 49,90 TL

Orkide ayçiçek yağı 1 lt 29,90 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı 4 lt 79,50 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı 2 lt 50,90 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı 1 lt 28,50 TL

Zade ayçiçek yağı 2 lt 44,95 TL

Zade ayçiçek yağı 1 lt 24,95 TL

CarrefourSA ayçiçek yağı fiyatları

Carrefour ayçiçek yağı 18 lt 299,90 TL

Carrefour ayçiçek yağı 5 lt 82,00 TL

Yudum ayçiçek yağı 5 lt 84,50 TL

Yudum ayçiçek yağı 2 lt 48,90 TL

Safya ayçiçek yağı dar pet 5 lt 62,50 TL

Safya ayçiçek yağı 4 lt 74,50 TL

Sırma ayçiçek yağı 4 lt 74,90 TL

Biryağ ayçiçek yağı 5 lt 88,50 TL

Yudum ayçiçek yağı 5 lt 84,50 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı dar pet 5 lt 78,90 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı dar pet 4 lt 70,95 TL