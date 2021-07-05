BİM kurbanlık fiyatları 2021 | BİM kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL?

Bu yıl 20 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı için vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladılar Bizde haberimizde BİM kurbanlık fiyatı ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte BİM kurbanlık fiyatları 2021...

BİM KURBANLIK FİYATI 2021 | BİM KURBANLIK FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

20 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşlar kurbanlık alma telaşına girdi. Kurbanlık fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmalara başladılar. Geçtiğimiz senelerde kurbanlık fiyatlarını bayramdan bir ay önce açıklayan BİM bu sene henüz açıklamadı.

BİM büyükbaş/küçükbaş kurbanlık fiyatları netleştiği an haberimiz güncellenecektir...

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.