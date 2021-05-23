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Binali Yıldırım canlı yayın açıklaması | Binali Yıldırım Sedat Peker 'in iddialarına ne yanıt verdi? | Binali Yıldırım son dakika açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine de konuştu. İşte Binali Yıldırım canlı yayın açıklaması | Binali Yıldırım Sedat Peker 'in iddialarına ne yanıt verdi? | Binali Yıldırım son dakika açıklaması Detaylar haberimizde.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım oğlu Erkan Yıldırım ile ilgili suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine de konuştu. İşte Binali Yıldırım canlı yayın açıklaması | Binali Yıldırım Sedat Peker 'in iddialarına ne yanıt verdi? | Binali Yıldırım son dakika açıklaması İşte ayrıntılar...

BİNALİ YILDIRIM CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, oğlu Erkan Yıldırım hakkında iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarına ilişkin konuştu. 

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada “Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz.” ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım canlı yayın açıklaması | Binali Yıldırım Sedat Peker 'in iddialarına ne yanıt verdi? | Binali Yıldırım son dakika açıklaması

Binali Yıldırım canlı yayın açıklaması | Binali Yıldırım Sedat Peker 'in iddialarına ne yanıt verdi? | Binali Yıldırım son dakika açıklaması

BİNALİ YILDIRIM SEDAT PEKER'İN İDDİALARINA NE YANIT VERDİ?

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkam Yıldrım'ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyorum. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı, bu münasebetle de onlarla birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir."

BİNALİ YILDIRIM SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Berkem Temizel
Gece Editörü
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