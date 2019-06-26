Binali Yıldırım, "Hükümette görev alacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi

23 Haziran'da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybeden AK Partili Binali Yıldırım, hükümette görev alıp almayacağına dair soruya cevap verdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Yıldırım: Asıl işimi yapacağım, milletvekili olarak devam" başlığıyla yayımlanan yazısında TBMM'deki Grup toplantısından çıktıktan sonra Binali Yıldırım'la yürüyerek gerçekleştirdiği sohbeti okuyucularıyla paylaştı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK, SONUÇ ORTADA"

"Çevreden gelen, 'Sen üzülme…' diye sarılan, 'Uğraştık ama olmadı…' diye gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetimizi yaptık" diyen Sarıkaya şöyle devam etti:

Bir ara, 'Ne diyorsunuz gelen bu tepkilere?' dedim, bir şey söylemek istedi, ama hafif gülümseyerek başını iki yana sallayıp sustu. Sonuca ilişkin olarak da sadece 'Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada' demekle yetindi"