Koronavirüs salgını siyasi, normal vatandaş ayırt etmeden herkese bulaşıyor. Şimdiye kadar ülkemizde 260 binden fazla kişiye virüs bulaşırken bu kişilerin arasına Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'da katıldı. Erzincan'dan Ankara'ya gelen Yıldırım ve eşine yapılan yeni tip koronavirüs (PCR) testi yaptırdı. Yapılan testlerinin sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Peki Binali Yıldırım kaç yaşında? Korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

KORONA MI OLDU?

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım,"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter." ifadelerine yer verdi.

Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. pic.twitter.com/LGzf1tgxFI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 3, 2020

BİNALİ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan Refahiye’de dünyaya gelen Binali Yıldırım 64 yaşındadır. Baba adı Dursun, anne adı Bahar’dır. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasında İsveç’te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (IMO) bağlı Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa’da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri’nde (İDO) Genel Müdürlük görevi yaptı. Bu görevi sırasında İstanbul’da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı. Başta İstanbul – Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul’a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO’yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu. 1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

1999-2002 yılları arasında gemi işletmeciliği ve armatörlük yaptı.

3 Kasım 2002 genel seçiminde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59. AK Parti hükümetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

22 Temmuz 2007 genel seçiminde AK Parti Erzincan milletvekili seçildi ve 60. AK Parti hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki görevine devam etti.

12 Haziran 2011 genel seçiminde AK Parti İzmir milletvekili seçildi ve 61. AK Parti hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak kabinedeki görevini sürdürdü.

Bakanlık görevleri sırasında gerçekleştiği önemli projelerden bazıları:

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol yapılması

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan Osman Gazi Köprüsü

1.213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9.350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15’lik büyüme

Ayrıca Avrupa ve Asya kıtaları arasında uluslararası ulaşım için hizmet verecek çok önemli projelerden biri olan Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu ve Karadeniz Sahil Yolu projeleri de görevi sırasında gerçekleştirildi. Bakanlıkları esnasında, Bilgi Toplumu vizyonu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim alanında uyguladığı politikalar ve projeler sayesinde ülkemizde aşağıdaki gelişmeler kaydedilmiştir:

2002 yılında 23 milyon olan mobil telefon abone sayısı 72 milyona çıkmıştır.

2002 yılında 3 bin olan geniş bant abone sayısı 41 Milyona çıkmıştır.

2002 yılında aylık 126 dakika olan telefon görüşme süresi 370 dakikaya çıkmıştır.

2002 yılında aylık 7 adet olan kısa mesaj gönderme adedi aylık 218 mesaja çıkmıştır.

2003 yılında 97 olan yetkili telekom operatörü sayısı 1.100 adede çıkmıştır.

2003 yılında 900 milyon TL olan E-Ticaret hacmi 21 kat büyüyerek 18.9 Milyar TL’ye çıkmıştır.

Kasım 2015’deki genel seçimlerde tekrar AK Parti Erzincan Milletvekili seçildi ve 64. Hükümet'te yeniden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer aldı. Mayıs 2016’da yapılan olağanüstü kongrede AK Parti Genel Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükümeti kurmakla görevlendirildi ve Başbakanlık görevini üstlendi.

Başbakanlık görevi sırasında Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde önemle hatırlanacak birçok tarihi gelişme yaşandı:

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı ilk andan itibaren demokrasinin ve millet iradesinin korunması için mücadele etti.

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen halk oylaması ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi.

Terörle, taarruz yöntemiyle mücadele neticesinde yurt içinde ve yurt dışında teröre karşı önemli başarılar kazanıldı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları başarıyla icra edilerek sınır ötesi güvenliğimiz tesis edildi.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti İzmir milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Binali Yıldırım, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Son Başbakanı” olarak tarihe geçti.

12 Temmuz 2018 – 18 Şubat 2019 tarihleri arasında 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde ilk Meclis Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bakanlığı, Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığı dönemlerinde ulusal ve uluslar arası birçok üniversite tarafından Fahri Doktora unvanı verildi:

Bakanlığı döneminde;

20 Temmuz 2006: Girne Amerikan Üniversitesi

19 Haziran 2009: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

7 Mayıs 2010: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

29 Eylül 2010: Yozgat Bozok Üniversitesi

28 Şubat 2011: Anadolu Üniversitesi

12 Eylül 2011: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

20 Eylül 2011: Kırklareli Üniversitesi

23 Aralık 2011: Almanya Berlin Teknik Üniversitesi

6 Haziran 2012: Pamukkale Üniversitesi

2 Aralık 2012: Dünya Denizcilik Üniversitesi

22 Mart 2013: Okan Üniversitesi

Başbakanlığı döneminde;

26 Mart 2017: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

6 Mayıs 2017: Moldova Komrat Üniversitesi

13 Haziran 2017: Piri Reis Üniversitesi

29 Eylül 2017: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

18 Ekim 2017: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

21 Ekim 2017: Fırat Üniversitesi

22 Kasım 2017: Yıldız Teknik Üniversitesi

24 Mart 2018: Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi

6 Nisan 2018: Moğolistan Devlet Ulusal Yönetim Akademisi

Meclis Başkanlığı döneminde;

4 Ekim 2018: Ege Üniversitesi

18 Ekim 2018: Marmara Üniversitesi

23 Ekim 2018: Kafkas Üniversitesi

26 Ekim 2018: Üsküdar Üniversitesi

18 Kasım 2018: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine yönelik üstün başarılarından dolayı 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Şeref Madalyası tevdi edilmiştir.

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.