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  3. Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi. 64 yaşındaki eski Başbakan Yıldırım bir süredir memleketi Erzincan’daydı. Peki Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edildi. İddialara göre bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Peki Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

BİNALİ YILDIRIM KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.

 

 

 

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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