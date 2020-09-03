Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edildi. İddialara göre bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı. Peki Binali Yıldırım koronavirüse mi yakalandı? Binali Yıldırım sağlık durumu nasıl?

BİNALİ YILDIRIM KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım sosyal medya hesabından Covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.

1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

2- Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.