Binali Yıldırım'ın koronavirüs testi negatif çıktı!

Binali Yıldırım, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yaptırdığı PCR testi sonucunun negatif olduğu duyurdu.

Yıldırım yaptığı paylaşımda ''PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun'' dedi.