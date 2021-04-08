Binbaşı (Jandarma) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.44



Meslek Adı : Binbaşı (Jandarma)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar



Meslek Grubu : Subaylar



Meslek Birim Grubu : Subaylar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Binbaşı (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi mesleği için “9321.16” kod olarak kullanılır iken Sarmaşık Ve Sürünücü Bitkiler Yetiştircisi mesleği için “6113.57” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Binbaşı (Jandarma) Meslek Kodu “0110.44” olarak belirlenmiştir.