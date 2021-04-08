Binbaşı (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.55



Meslek Adı : Binbaşı (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler



Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar



Meslek Grubu : Subaylar



Meslek Birim Grubu : Subaylar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans



Binbaşı (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) mesleği için “7523.26” kod olarak kullanılır iken Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi mesleği için “2311.74” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Binbaşı (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.55” olarak belirlenmiştir.