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Binbaşı (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Binbaşı (Sahil Güvenlik) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Binbaşı (Sahil Güvenlik) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Binbaşı (Sahil Güvenlik) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 0110.55
 
Meslek Adı : Binbaşı (Sahil Güvenlik)

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
 
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
 
Meslek Grubu : Subaylar
 
Meslek Birim Grubu : Subaylar
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
 

Binbaşı (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç) mesleği için “7523.26” kod olarak kullanılır iken Sistematik Felsefe Ve Mantık Öğretim Üyesi mesleği için “2311.74” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Binbaşı (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.55” olarak belirlenmiştir.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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