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  3. Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!

Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Eyüp Tangüneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!

Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl- Genç kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!Bingöl'de feci kaza: Araçlar kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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