Bingöl'de iki aile arasında çıkan tartışmada kan döküldü!

Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda meydana gelen olayda, iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti.

Küfürlü tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönmesiyle 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hemen Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Velat İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.