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  3. Bingöl'de iki aile arasında çıkan tartışmada kan döküldü!

Bingöl'de iki aile arasında çıkan tartışmada kan döküldü!

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bingöl'de iki aile arasında çıkan tartışmada kan döküldü!

Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda meydana gelen olayda, iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kanlı bitti.

Küfürlü tartışmanın kısa sürede silahlı çatışmaya dönmesiyle 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hemen Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan  Velat İ, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.

Öte yandan Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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