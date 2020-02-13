Bingöl'de eğitime ara verilip verilmeyeceği internette araştırılmaya başlandı. Peki Bingöl'de okullar tatil mi 14 Şubat 2020? Bingöl Cuma kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ 14 ŞUBAT 2020?

Bingöl'de 14 Şubat Cuma gününün tatil olup olmayacağı konusunda şu anda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Herhangi bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Yoğun kar yağışı nedeni ile ve kötü hava koşullarından dolayı bazı kesimlerde ki öğrenciler kar tatili haberini dört gözle bekliyorlar. Ancak, kar tatili ile ilgili henüz valiliklerden bir açıklama gelmedi.

Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının bazı illerde yoğunlaşması bekleniyor. Bu durumda bazı illerde veya ilçelerde kar nedeniyle tatil kararı alınabilir.

BİNGÖL'DE 13 ŞUBAT'TA OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Yağış nedeniyle il genelindeki okulların 13 Şubat Perşembe tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

BİNGÖL HAKKINDA BİLGİ

Bingöl, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

İl Nüfusu: 239.560'dür. Bu nüfusun %65,4'ü şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 8.004 m²'dir. İlde km²'ye 34 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 84'dür.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,89 olmuştur. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1159 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 68 mahalle ve ayrıca 320 köyü vardır.

TÜRKİYE HAVA DURUMU NASIL 13 ŞUBAT ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR!

KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN VE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI UYARISI : Kar yağışlarının ; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BİNGÖL HAVA DURUMU NASIL?