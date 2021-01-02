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  3. Bingöl'de terör operasyonu! Mühimmat ve malzemeler ele geçirildi!

Bingöl'de terör operasyonu! Mühimmat ve malzemeler ele geçirildi!

 Bingöl'de, terör örgütüne yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Bingöl'de terör operasyonu! Mühimmat ve malzemeler ele geçirildi!

 Bingöl'de, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi.

Bingöl'de terör operasyonu! Mühimmat ve malzemeler ele geçirildi!

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen "Yıldırım-9" operasyonu kapsamında kayalıklar arasına gizlenmiş plastik bidonlar içinde mühimmat ve çeşitli malzemeler bulundu.

Güvenlik güçlerince ele geçirilen 5 el bombası, bin 905 fişek, bir güneş enerjisi paneli, 20 metre elektrik kablosu ile 4 pil, bulundukları yerde imha edildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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