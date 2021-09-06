BioNTech aşısı olan erkeklere güzel haber! Kısırlık yalanı çöktü, sperm sayılarını artırdığı ortaya çıktı
BioNTech aşısı olan erkeklere güzel haber! Kısırlık yalanı çöktü, sperm sayılarını artırdığı ortaya çıktı
Kovid-19 aşılarının kısırlığa yol açtığı iddiaları bir kez daha çürütüldü. Prof. Dr.Kadıoğlu, ABD'de yapılan bir çalışmada BioNTech ve Moderna aşılarının sperm sayısı düşük olan erkeklerde bu sayıyı artırdığını söyledi. Çin'de yapılan bir araştırmada Kovid-19'un sperm üreten hücrelerde bozulmaya yol açtığı belirlendi.