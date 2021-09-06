BioNTech aşısı olan erkeklere güzel haber! Kısırlık yalanı çöktü, sperm sayılarını artırdığı ortaya çıktı Kovid-19 aşılarının kısırlığa yol açtığı iddiaları bir kez daha çürütüldü. Prof. Dr.Kadıoğlu, ABD'de yapılan bir çalışmada BioNTech ve Moderna aşılarının sperm sayısı düşük olan erkeklerde bu sayıyı artırdığını söyledi. Çin'de yapılan bir araştırmada Kovid-19'un sperm üreten hücrelerde bozulmaya yol açtığı belirlendi.

1 10 Koronavirüs aşıları üretildiğinde bu yana ortaya atılan iddialar bitmek bilmiyor. Özellikle aşıların kısırlığa yol açtığı söylentisi doğu bölgelerde aşılamanın düşük olmasına neden olmuş vatandaşların aklında soru işaretleri yaratmıştı. Ancak yapılan çalışmalarla Kovid-19 aşılarının kısırlık yapmadığı aksine sperm sayılarını artırdığı ortaya çıktı.